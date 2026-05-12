Тежка катастрофа между автобус и самосвал на АМ „Хемус” отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София в района на голяма търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години.

Сигналът е подаден в 1:08 ч. във вторник на телефон 112, съобщиха от СДВР за NOVA. Автобус се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. На място незабавно пристигнали екипи на полицията и осем линейки.

Пострадалите са откарани в четири столични болници - „Пирогов”, УМБАЛ „Св. Анна“, ВМА и УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Малкото дете и майка му са транспортирани в „Пирогов”. От най-голямата спешна болница у нас заявиха за NOVA, че след прегледите лекарите са взели решение, че само една жена - на 23 години, трябва да остане в лечебното заведение. Другите са освободени за домашно лечение.

В реанимация и опасност за живота е 69-годишна жена, приета в УМБАЛ „Св. Анна“.

Шофьорът на автобуса и на товарния автомобил са задържани. Водачът на автобуса има 45 нарушения на Закона за движение по пътищата, а през 2017 г. книжката му е била взета за 10 месеца, тъй като причинил ПТП под въздействието на алкохол. Шофьорът на влекача има 29 нарушения, а книжка му е била взимана 2 пъти – единият път през 2006 г. за месец, а другият път е през 2008 г. за 5 месеца, съобщи зам.-началникът на “Пътна полиция” към СДВР комисар Мартин Цурински.

На място са направени проби за алкохол и наркотици, като тези за алкохол са отрицателни, а водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин, дал е и кръвна проба, очакват се резултати.

В района се образува голямо задръстване, тъй като изпреварващата лента е напълно блокирана.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка по случая. От Министерството на транспорта и съобщенията посочват, че фирмата, собственик на тежкотоварния автомобил, е нелицензирана към момента – с изтекла финансова стабилност.