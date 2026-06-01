Серия гръмотевични бури със силни пориви на вятъра, интензивен дъжд и градушка се движат в Северозападна България. Облачните клетки идват от съседна Сърбия и в часовете до полунощ ще преминат над областите Видин, Враца и Монтана. Според радарните данни по линията Чипровци-Кула има места, където е паднала градушка. Лошото време няма да подмине и област София.

Предстоят дни с интензивни локални гръмотевични бури

Оперативната прогноза за понеделник очерта най-опасните процеси именно в тази част на страната в късните часове. Времето остава динамично и в следващите дни с развитие на локални летни бури. Във вторник те ще обхванат много части на страната, но в южните и източните райони ще са по-интензивни.

