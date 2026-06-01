На седмия ден от избухването на скандала с незаконните строежи край Варна община, министерства и агенции си прехвърлят вината кой не е реагирал навреме. Оказва се, че преди регионалния министър Иван Шишков и служебният министър Николай Найденов се е опитвал да смени шефа на кадастъра във Варна.

Директорът на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Божкова отказва да получи заповедта си за уволнение. Още в петък е направен опит документът да ѝ бъде връчен, но тя е излязла в болнични. Това съобщиха за NOVA от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Опитите на екипа ни да се свърже с нея се оказаха безуспешни. Оказва се обаче, че тя отдавна е във фокуса на вниманието на Инспектората към ведомството. По думите на служебния министър Николай Найденов, той бил затрупан от жалби срещу нея. Жалби и сигнали, но за незаконна сеч в "Баба Алино", били подавани още през октомври 2023 година, обяви земеделският министър.

Преди две години и половина неправителствена организация подала сигнал за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Държавата започнала проверка по случая, тъй като тя попада в обхвата на "Натура 2000", разкри министърът на земеделието Пламен Абровски.



"От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Оттук - нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там. Отговорността си е на кмета на Варна", категоричен е Абровски.



Година по-късно сигнал за опит постройките да се узаконят чрез промяна на Подробния устройствен план на общината получава и директорът на строителния контрол Александър Драгнев. "Съответно направихме акт за спиране и следователно заповед за спиране на обектите, на които се работи. Този доклад е без движение. Имам официална справка", обясни Александър Драгнев, директор на Дирекция "Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими".

В петък кметът Благомир Коцев съобщи, че е уволнил Драгнев, а последният е категоричен - това не е вярно. "Единственото, което видях е едно споразумение по взаимно съгласие, което ми бешепредложено. Ако бъда така добър и ако се призная за виновен - да го подпиша, което аз категорично отказах", подчерта Драгнев.



В същото време шефката на Службата по кадастър се крие от регионалното министерство, което за пореден път се опитва да я освободи, казаха за NOVA от ведомството на Иван Шишков. Пред NOVA NEWS бившият регионален министър Николай Найденов разкри, че тя отдавна е обект на проверки от Инспектората към ведомството. "Два пъти се опитвам да я отстраня от служба, но тя е много гъвкава. И успява да се измъкне, защото самото отстраняване по закон изисква Инспекторат, изисква дисциплинарна комисия", подчерта Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие.