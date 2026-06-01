Със 7 долара на барел се повиши цената на най-търгувания сорт суров петрол Брент. Причината е новото напрежение в Перскийския залив. Иранската информационна агенциа "Тасним" обяви, че Техеран прекратява преговорите чрез посредник със Съединените щати. Причината са ударите, които американците нанесоха в Южен Иран и израелската офанзива в Ливан. Малко след това търговски кораб беше удрен от дрон край бреговете на Ирак.

Кризата в Близкия изток се задълбочава: Сорт „Брент“ достигна 119 долара

Тези събития предизвикаха незабавна реакция на пазарите. Към 18 часа българско време тексаският суров петрол поскъпна с близо 8 процента, а сортът "Брент" подмина 97 долара за барел, след като беше паднал под 90 преди няколко дни.