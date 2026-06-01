Негово Светейшество Българският патриарх Даниил направи обръщение за Първи юни – Ден на детето. Той благослови децата, отправи молитва за тях и каза, че днес църквата чества и Светия дух.

"Скъпи деца на България,

С отеческа любов и благословение се обръщаме към всички вас в днешния Първи юни – Ден на детето. В този ден, в който погледите на всички са обърнати с обич и надежда към вас, светата Православна църква също отправя своите молитви към Бога за вас – за вашето здраве, чистота и детско щастие, за вашето мирно, безметежно и спокойно, несмущавано от никаква беда и лошо обстоятелство детство, в което да растете с много радост и усмивки, винаги обградени от любовта на вашите родители и близки, учители и възпитатели, на цялото ни общество.

Тази година Денят на детето съвпада с един от най-големите християнски празници, в който изразяваме своята почит и любов към Пресветия и Животворящ Божествен Дух. Ние познаваме Бога в Три Лица – Отец, Син и Свети Дух. Пожелавам ви молитвено Пресветият Дух, Който е Третото Лице на светата Троица, да просвещава умовете и сърцата ви, да ви учи на това кое е добро и кое зло, да ви вдъхновява за добри мисли и дела, да съхранява у вас детската чистота и непосредственост, като ви пази от всяко зло! Обръщайте се и вие в молитва към Него, и бъдете уверени, че Той ще бъде до вас и с вас! И винаги помнете, че мястото, в което Божият Дух обитава – това е светата Църква, чиито обични чеда сте всички вие!

Благословеното време на детството е за всеки човек онзи период от живота, който остава завинаги в паметта като най-скъп спомен: време на най-много и най-чиста радост, светлина и красота, на игри, веселие и безгрижие. Същевременно, това е и периодът на получаване и усвояване на първите знания за света и природата, за цялата заобикаляща ни красота, с която и в която Бог ни благославя да живеем. За което и трябва да Му бъдем благодарни, да Го обичаме по детски – чисто и непосредствено, и да се стремим да приличаме на Него, нашия Бог, Който е кротък и смирен по сърце. Защото на детството, така както на никоя друга възраст, са присъщи онези именно невинност и чистосърдечие, към които изпитваме благоговение и от които се нуждаем през целия си живот.

Църквата отбелязва Петдесетница

Понякога, за съжаление нерядко, тази чистота и невинност биват помрачавани от онова, в което ние – възрастните – превръщаме света. Мнозина от вас, уви, са принудени да растат в неподобаваща за детството среда, лишени от родителска грижа, в условия на насилие и агресия, изложени на различни изкушения и рушителни влияния. Ние обаче знаем, че Всеблагият Бог обича всички Свои чеда; че Той има грижа и промисъл за всеки човек; че никой не остава лишен от Неговата необятна любов. А и нали Сам Той дойде в света като Дете в образа на Божествения Младенец, Божия Син и наш Господ и Спасител Иисус Христос, Който заради нас стана човек, за да ни покаже тази именно безгранична любов, за която ние винаги копнеем и от която всякога се нуждаем.

Вярна на Завета на нашия Господ и на оставения ѝ от Него пример, светата Църква също винаги се е отнасяла с особено внимание, с грижа и любов към вас – децата, всякога молейки се за вас и вашето добруване, за това да растете в мир и благоденствие, свободни от всякакъв грях и поквара, обичани и щастливи, та вашите усмивки винаги да ни сгряват и радостта, която излъчвате, да променя целия наш свят към добро. Бъдете благословени и честити, радвайте се с пълни шепи на благодатното време на детството и възраствайте в доброта, мъдрост и разум, защото такава е за всички вас волята Божия.

Божият мир и Неговата безпределна и всещедра любов и грижа да бъдат с всички вас!

Честит и благословен празник!", написа българският патриарх Даниил.

