От народната музика до социалните мрежи и голямата сцена – така накратко може да бъде описан пътят на Кристиян Янкулов. Певец, музикант и създател на едни от най-популярните хумористични видеа в интернет, той успява да съчетае талант и чувство за хумор, превръщайки се в разпознаваемо лице за хиляди българи.

В рубриката „Новите известни“ по NOVA Кристиян разказа за пътя си от родния Кюстендил до социалните мрежи, които днес определя като „най-голямата сцена, на която може да се качиш“.

Любовта му към музиката започва още в детството, когато наред с народното пеене мечтае и за футболна кариера. След седми клас избира да учи в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка със специалност тамбура, а по-късно продължава образованието си в Националната музикална академия със специалност поп и джаз пеене.

Сериозен тласък в кариерата му дава участието в музикалния формат X Factor през 2015 г. „То промени живота ми драстично. Отвориха се много възможности за работа и колаборации, а аз започнах да създавам и авторска музика“, сподели Янкулов.

