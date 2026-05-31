Това място има голям потенциал за туризъм. Нагоре е Мальовица. Но хората само минават и не спират. Тогава решихме да измислим нещо ново – ферма за магарета. Това разказва Микеле Крешентини.

Първоначално ни питаха за какво са ни тези магарета, смееха ни се. Казваха да вземем крави, овце – те дават мляко, сирене, кашкавал, разказва Оксана Бочковар.

Тя е родена в Украйна и израснала в Молдова. Микеле е роден в Пезаро, Италия. На 40 г. прави бизнес в София. Именно в българската столица двамата се запознават.

Днес те сбъдват мечтите си в село Маджаре.