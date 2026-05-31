„Може би от средата на тази седмица, следващата, ще имаме реално изплащане на първите помощи”, коментира министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Събуди се” по NOVA. Тя посочи, че до момента са подадени 220 заявления от пострадали при наводненията семейства.

Социалният министър заяви, че вече са направени над 500 обхода на засегнати домове и семейства. По думите ѝ процесът по подаване на заявления продължава, а част от тях вече са одобрени. „Имаме подадени реално 220 заявления. Това не означава, че е краят на подаването на заявленията”, каза Ефремова. Тя уточни, че вече има одобрени 12 заявления и помощите са готови за изплащане.

Министърът обясни, че максималната помощ при подобни ситуации може да достигне около 4000 евро, като размерът зависи от социалната оценка и конкретните критерии. По думите ѝ има три основни вида помощи – две еднократни от Агенцията за социално подпомагане и една допълнителна за покриване на щети върху имущество като хладилници, фризери и телевизори.

Ефремова коментира и помощите за гориво от по 20 евро, които се отпускат при три последователни дни с цени над 1,60 евро за литър. Тя посочи, че до момента са подадени около 230 хиляди заявления. „Категорично считам, че имаше ефект”, каза министърът за мярката и добави, че в момента се обсъждат нови пакети от мерки за подкрепа заради ситуацията в Близкия изток и високите цени на горивата.

По темата за бюджета Ефремова заяви, че социалните плащания са гарантирани от закона, но ще бъде направен анализ на разходите и ефективността на мерките. „Един от моите най-големи приоритети ще бъде преглед, анализ на ефекта на всички разходи и плащания”, посочи тя.

Министърът коментира и темата за пенсиите, като подчерта, че към момента няма разговори за промяна в швейцарското правило. По думите ѝ управляващото мнозинство подкрепя увеличението на минималната пенсия със 7,8%.

Ефремова заяви още, че ще бъде направен преглед на подоходния критерий за детските надбавки, така че семейства да не отпадат от обхвата заради минимално увеличение на доходите.

Редактор: Мария Барабашка