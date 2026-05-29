Правителството създаде Организационен комитет, който да организира и координира подготовката и провеждането на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. в България.

Той се състои от председател – заместник министър-председателят Иво Христов, и членове: заместник министър-председателят и министър на финансите; заместник министър-председателят, който отговаря за управлението на европейските средства; министрите на външните работи, на вътрешните работи, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта и на туризма, както и генералният директор на Българската национална телевизия.

При необходимост председателят ще може да кани за участие в работата на Организационния комитет представители и на други държавни органи, на местното самоуправление и на други организации, имащи отношение към подготовката и провеждането на конкурса.

София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027 според проучване на „Алфа рисърч”

Организационният комитет ще координира взаимодействието между институциите и страните, ангажирани с подготовката и провеждането на конкурса. Той ще предлага мерки и ще координира изпълнението по въпросите относно избора и подготовката на място за провеждане на конкурса, финансовото осигуряване, сигурността и обществения ред, инфраструктурата и осигуряването на съпътстващите събития, дейностите за информация и комуникация и международното представяне на България.

До 30 юни 2026 г. Организационният комитет ще изготви план за действие, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет, след което ще осъществява наблюдение и координация на изпълнението му.

Редактор: Цвета Лазаркова