През месец май на територията на Столична община са съставени общо 110 акта за установени административни нарушения, като основен фокус на контролната дейност остават строителните обекти, транспортирането на земни маси, шумът и нарушенията, които пряко влияят върху качеството на живот в града, съобщиха от пресцентъра на общината.

В резултат на извършените проверки са съставени 60 акта при строителни дейности и транспортиране на земни маси и строителни материали.

Столичният инспекторат установи нарушения на строителни обекти в район „Студентски“

24 акта за използване на публичен общински терен не по предназначение, а 26 акта за извършване на шумни дейности извън допустимите часови диапазони.

