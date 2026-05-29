Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции за техните номинации за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни на „Дондуков“ 2. То ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция . Със свой указ Йотова утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК.

Настоящият състав на ЦИК е с председател Камелия Стоянова Нейкова, заместник-председатели - Димитър Генчев Димитров, Емил Цветанов Войнов, Росица Борисова Матева и Цветозар Томов Томов. Секретар е Севинч Османова Солакова.

Членовете са - Георги Славчев Баханов, Елка Тодорова Стоянова, Ерхан Юксел Чаушев, Йорданка Цвяткова Ганчева, Красимир Георгиев Ципов, Любомир Петров Георгиев, Силвия Тодорова Стойчева, Цветанка Петкова Георгиева и Гергана Петрова Стоянова.

