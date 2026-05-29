Върховния административен съд обяви, че подкрепя част от законодателните изменения, свързани с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат, включително по отношение на избора на т.нар. „трима големи“ в съдебната система.

Съдиите обаче предупреждават, че прекомерното ограничаване на правомощията на ВСС може да доведе до сериозна институционална криза. “Европейският опит показва, че подобни ситуации водят до продължително блокиране на назначенията, оставане на десетки свободни съдебни позиции и сериозно забавяне на делата”, пише в официалната позиция на ВАС.

Правосъдният министър е категоричен, че Сарафов трябва да напусне съдебната система

Според текста основен приоритет трябва да бъде бързото провеждане на избори за нов състав на ВСС и Инспектората към него. Магистратите настояват изборният процес да гарантира равнопоставеност, прозрачност и достъп на всички съдии до гласуването, като изразяват подкрепа за използването на хартиени бюлетини.

В становището си Пленумът на ВАС изразява и резерви към предложението за въвеждане на двойно мнозинство и различна тежест на гласовете на отделните категории членове на ВСС.

Редактор: Ралица Атанасова