Случаят с "незаконния град" край Варна се превърна в поредната точка на напрежение между институциите и политиката – и в тест за това докъде стига държавната намеса и къде започва политическата интерпретация. Темата коментираха в ефира „Твоят ден” по NOVA NEWS политическият анализатор Мирослав Севлиевски, политологът от "Мяра" Светлин Тачев и политологът Иво Инджов.

Според Мирослав Севлиевски случаят не е изолиран за България и се вписва в по-широк проблем с незаконното строителство в страната. По негови думи политическият акцент около темата идва най-вече от ареста на кмета на Варна миналата година и последвалите обществени реакции.

Той обърна внимание и на намесата на държавни институции, като посочи ролята на ДАНС в казуса. Севлиевски подчерта, че хората, засегнати от действията по премахване на постройките, разполагат с нотариални актове и предупреди, че евентуално бутане на сградите би било „поредната българска лудост”. "Необходимо е виновните да бъдат санкционирани, но без институциите да се въвличат в политически интерпретации", настоя той.

Арх. Валентин Койчев: Удостоверението за търпимост не узаконява незаконните строежи

Светлин Тачев отбеляза, че политическата връзка в случая е ясна, но основният въпрос остава кой е разпоредил действията на ДАНС и дали има политическа намеса в процеса. Той подчерта, че всички обстоятелства трябва да бъдат разследвани, но изрази скептицизъм, че обществото ще получи пълна яснота по случая.

Тачев припомни, че управляващите са дошли с обещание да се борят срещу подобни проблеми, свързани с незаконното строителство, и заяви: "Предстои да се види какви ще бъдат реалните последици от текущите действия на институциите. Важно е районът да бъде възстановен в първоначалния му екологичен вид".

Иво Инджов акцентира върху необходимостта от промяна в подхода на управляващите към новото строителство и контрола върху него. Той призова да се изясни дали има бездействие или съучастие на отговорни фактори на местно ниво. По думите му към момента не е ясно дали политическата отговорност за незаконното строителство се носи от ГЕРБ или от представители на местната власт, включително кмета Коцев, като подчерта нуждата от институционална прозрачност.

В разговора беше засегнат и случаят с разпита на кмета на Кърджали, който експертите определиха като показателен за активизацията на разследващите органи. Те оцениха като правилни действията на управляващите в борбата с корупционни и административни нарушения и отбелязаха, че МВР „си върши добре работата”.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО В „БАБА АЛИНО” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева