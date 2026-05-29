Ръководителят на престъпната група е осъществявал контрол върху дейността ѝ от затвора
Окръжната прокуратура – Благоевград разследва дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотични вещества. По слуая е образувано досъдебно производство.
По делото са извършени множество процесуални действия - проведени са разпити на свидетели, както и са събрани доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване.
В петък - 29 май, в рамките на разследването в района на ГКПП "Кулата", на изход за Гърция, е бил спрян за проверка лек автомобил. При извършеното претърсване в колата е открит и иззет пакет, съдържащ кафяво прахообразно вещество с тегло около 0,530 кг. При направения полеви наркотест веществото е реагирало положително на хероин.
Извършени са претърсвания и в други обекти, при които са намерени и иззети вещи, имащи отношение към разследването.
Установено е, че ръководителят на престъпната група е осъществявал контрол върху дейността ѝ от затвора. Там той изтърпява наказание по влязла в сила осъдителна присъда за друго престъпление.
Предстои привличане на лица в качеството на обвиняеми за престъпления, свързани с държане и контрабанда на наркотични вещества, както и за участие в ОПГ.
