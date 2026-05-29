От опозицията поискаха спешни бюджетни и административни реформи, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е изправена пред процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия.

От ГЕРБ отхвърлиха твърденията на премиера Румен Радев за процедурата по свръхдефицит и обвиниха правителството в „неверни интерпретации“ на данните за бюджета. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че евентуалната процедура на Европейската комисия касае 2026 г., а не 2025 г., като подчерта, че България остава в рамките на допустимия дефицит благодарение на дерогацията за увеличените разходи за отбрана.

"ГЕРБ ще подкрепи всяка смислена мярка за ограничаване на дефицита, ако управляващите предложат структурни реформи. Рискът от свръхдефицит е свързан с липсата на бюджет за 2026 г., а не с изпълнението на бюджета за 2025 г.", смята Владислав Горанов.

Според “Демократична България” страната не трябва да отговаря на финансовите проблеми с нов дълг, а с ограничаване на разходите и структурни промени.“Обществото очаква от новото управление конкретни мерки за ограничаване на разходите и балансиране на бюджета, а не оправдания за теглене на нов огромен дълг“, смята председателят на парламентарната група Ивайло Мирчев.

От формацията посочиха, че вече са внесли пакет от т.нар. десни мерки, които според тях могат да извадят страната от риска от свръхдефицит. Депутатът Иван Иванов изброи част от предложенията за десни реформи: поетапно освобождаване на пенсионерите от системата на МВР, държавните служители сами да плащат осигуровките си, както и мащабна административна реформа и изграждане на електронна администрация.

„Изходът не е в нов дълг, а в реалистичен бюджет за 2026 г. с 3% дефицит, основан на коректни разходи и приходи, при които няма да се удрят гражданите и бизнесът", каза председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

От „Възраждане“ обвиниха управляващите, че България е влязла в еврозоната на база фалшиви данни за бюджетния дефицит. Заместник-председателят на парламента Цончо Ганев заяви, че партията е предупреждавала за риск от свръхдефицит и дългова спирала, а президентът Румен Радев едва сега констатира проблемите, за които е бил предупреден още по време на консултациите при него.

“Страната е изправена пред изключително тежка ситуация, а правителството продължава да увеличава дълга вместо да ограничава разходите”, смята Ганев.

Редактор: Ралица Атанасова