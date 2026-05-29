Този „незаконен град” не е израснал полека-лека. Израснал си е от 2023 година и голяма част от варненците го знаят. Това заяви бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS относно скандала с незаконното строителство в местността "Баба Алино".

Той заяви, че мащабното строителство в района не е могло да остане незабелязано нито от институциите, нито от местните жители. По думите му фирмата, свързвана със строителството, е имала активна публична дейност - офиси в центъра на Варна, рекламни билбордове и присъствие в медиите.

Гяуров оспори твърденията от бившия главен архитект на район „Приморски” арх. Валентин Койчев , че процедурите по издаване на удостоверения за търпимост се базират единствено на документи. Гяуров обясни, че по закон се назначава комисия, която извършва проверка на място и изготвя констативен протокол, преди да бъде издаден подобен акт. „Тази процедура е създадена за стари постройки, основно в малките населени места, които нямат документи от времето на социализма, но отговарят на законовите изисквания. След като постъпят документите, главният архитект назначава комисия, която да направи констативни протоколи, за да се види това, което се твърди в тях. След това се издава удостоверението за търпимост”, посочи той.

Според бившия шеф на разузнаването в случая става дума за документи с невярно съдържание, които могат да затруднят бъдещи действия на общината и контролните органи срещу незаконното строителство.

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с "незаконния град"

Той постави под въпрос и наличието на геодезически заснемания, описани в документацията. „Какво точно е заснел този геодезист? Там няма нищо. Там има гора”, коментира Гяуров. Генералът изрази недоумение и от възможността да бъдат извършвани нотариални сделки за подобни имоти при липса на акт 16 и необходимата строителна документация. „Сделка може да се направи минимум при акт 14, но дори тогава се изискват разрешения за строеж и заверени проекти”, подчерта той.

По думите му прокуратурата и институциите трябва да реагират незабавно, за да бъде предотвратено последващо разпореждане с имотите и усложняване на процедурите по евентуалното им премахване.

