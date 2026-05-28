Скандалът около незаконното градежи край Варна се разраства. Според кмета Благомир Коцев сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, но там са изчезвали. Извършвани са и множество инспекции, завършвали с актове. Пред NOVA земеделският министър Пламен Абровски посочи, че единственото решение е възстановяването на гората в района. Не спират и коментарите от представители на различните партии във Общинския съвет в морската ни столица.

Основният фокус на сесията на местния парламент в четвъртък очаквано е строителството в местността "Баба Алино" и кой е отговорен за строежите там. Въпреки че въпросът не фигурираше в предварително обявения дневен ред, общинските съветници настояха за изслушване на кмета Благомир Коцев по темата, тъй като, по думите на голяма част от тях, въпросът е бил поставян многократно на предишни заседания.

Варненски общинари от ГЕРБ твърдят, че строителството в „Баба Алино” е започнало в мандата на Благомир Коцев

„Ще изкараме факти за това какво точно се е случвало през 2023 година, в предишния мандат на стария кмет - господин Портних. Именно тогава са издадени всички документи за търпимост, на базата на които започва цялото това строителство. Освен това имаме и снимки, които ще покажем. Доколкото чух, представителят на ГЕРБ, господин Балабанов, каза, че по тяхно време нямало и един пирон. На тези снимки се виждат стотици отсечени дървета. Има също така констативни протоколи от Държавното горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. РИОСВ също е била там. Най-важното е, че се виждат основите на къщи още през 2023 година – на всички тези 21 постройки. Ние разбираме какво се случва там чак година по-късно, когато сме сезирани за първи път“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.