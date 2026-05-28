-
„Незаконният град“ край Варна: Имало ли е бездействие въпреки сигналите?
-
Държавата се задейства по казуса с незаконното строителство в местността „Баба Алино”
-
Сигнали за незаконна сеч и строителство в местността „Баба Алино” са подавани още през 2023 г.
-
„Хижа на годината” търси фаворитите на планинарите
-
Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна
-
Иван Шишков: Ще прекратим практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти
Общински съветници настояха за изслушване на кмета Благомир Коцев
Скандалът около незаконното градежи край Варна се разраства. Според кмета Благомир Коцев сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, но там са изчезвали. Извършвани са и множество инспекции, завършвали с актове. Пред NOVA земеделският министър Пламен Абровски посочи, че единственото решение е възстановяването на гората в района. Не спират и коментарите от представители на различните партии във Общинския съвет в морската ни столица.
Основният фокус на сесията на местния парламент в четвъртък очаквано е строителството в местността "Баба Алино" и кой е отговорен за строежите там. Въпреки че въпросът не фигурираше в предварително обявения дневен ред, общинските съветници настояха за изслушване на кмета Благомир Коцев по темата, тъй като, по думите на голяма част от тях, въпросът е бил поставян многократно на предишни заседания.
Варненски общинари от ГЕРБ твърдят, че строителството в „Баба Алино” е започнало в мандата на Благомир Коцев
„Ще изкараме факти за това какво точно се е случвало през 2023 година, в предишния мандат на стария кмет - господин Портних. Именно тогава са издадени всички документи за търпимост, на базата на които започва цялото това строителство. Освен това имаме и снимки, които ще покажем. Доколкото чух, представителят на ГЕРБ, господин Балабанов, каза, че по тяхно време нямало и един пирон. На тези снимки се виждат стотици отсечени дървета. Има също така констативни протоколи от Държавното горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. РИОСВ също е била там. Най-важното е, че се виждат основите на къщи още през 2023 година – на всички тези 21 постройки. Ние разбираме какво се случва там чак година по-късно, когато сме сезирани за първи път“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.
Благомир Коцев за „незаконния град“ край Варна: Не са издавани разрешителни за строеж
Последвайте ни