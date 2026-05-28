Правилата в 52-рото Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество със създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти.

Правилникът на Народното събрание: Реакциите на управляващите и опозицията

Правилникът на парламента скара опозиция и управляващи още в първите им работни дни. Според опозицията "Прогресивна България" налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията на Румен Радев беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза.

