Окръжната прокуратура - Габрово започна разследване във връзка със смъртта на 56-годишния мъж, загинал први наводнението в Севлиево , съобщиха от обвинението. Мъжът беше в неизвестност от 23 май, а на 26 май тялото му беше открито на около 4 км от мястото, на което последно е бил забелязан.

Досъдебното производство е започнало с оглед на местопроизшествието. Проведени са разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза по изясняване причините и времето на настъпилата смърт.

Установено е, че починалият живеел в село Добромирка. Работел в асфалтова база в Севлиево от около 15 години. На 23 май сутринта, заради повишаване нивото на река Видима, намираща се в близост до производствения обект, е било спряно електрическото захранване в базата от друго лице. Предполага се, че пострадалият е отишъл в близост до мястото, за да премести паркиран личен автомоби и тогава бил повлечен от придошлата вода.

Редактор: Цветина Петрова