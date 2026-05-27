Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет е на първо място в Източна Европа и в топ 4 на институциите от страните в ЕС по брой приети публикации на най-престижната конференция в света за компютърно зрение и изкуствен интелект - CVPR 2026. Българската научна организация има 17 приети научни статии на глобалното събитие.

Институтът изпреварва университети като Кеймбридж, Принстън и Йейл, както и всички институции от Швеция, Финландия, Израел, Франция, Холандия и Испания. Освен 17-те статии в основната програма, INSAIT има и едно устно представяне — признание, което получават едва 3.5% от приетите разработки. Институтът към СУ има и три статии в новия раздел за открития, като така общо INSAIT има 20 приети статии. Институтът е и съорганизатор на два международни уъркшопа и две международни научни състезания в рамките на конференцията.

Приетите разработки на INSAIT са в едни от най-актуалните области на изкуствения интелект днес — AI за роботика, пространствено мислене, егоцентрично зрение, наблюдение на Земята, визуални агенти и агентно зрение.

CVPR ежегодно събира водещите учени и технологични компании в света в областта на компютърното зрение и AI. Изданието през 2026 г. се провежда в Денвър, САЩ, и се очаква да привлече над 10 000 участници.

Това е най-силното участие на INSAIT в CVPR досега. Общо 25% от подадените от INSAIT статии са приети за участие в конференцията — резултат, който допълнително затвърждава позицията на института като една от най-силните AI организации в Европа.

