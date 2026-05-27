Основната опозиционна сила в Турция – основаната от първия турски президент Мустафа Кемал Ататюрк през 1923 г. Народнорепубликанска партия (НРП) - навлезе в нова и несигурна фаза, след като миналата седмица турски съд анулира 38-ия редовен конгрес на НРП от 2023 г. и възстанови бившия ѝ председател Кемал Кълъчдароглу на лидерския пост, предизвиквайки напрежение между привържениците на двамата лидери и вътрешнопартийна борба за лидерство.

Как започна всичко?

През февруари 2025 г. няколко от членовете на НРП, сред които и бившият кмет на турския град Хатай Люфтю Саваш, заведоха дело, с което поискаха отмяна на проведения през 2023 г. 38-и редовен конгрес на партията заради забелязани от тях нередности в изборния процес и съмнения за подкупи, дадени от избрания за лидер на партията по време на конгреса Йозгюр Йозел в замяна на подкрепа в надпреварата за председателския пост.

Снимка: Йозгюр Йозел, Getty Images

Новината беше широко отразена в турските медии, като за нея писаха ТРТ Хабер, Анадолската агенция и редица турски вестници. В материалите си по темата всички медии отбелязваха, че евентуалният успех на това дело и съответно отмяната на конгреса би означавала, че Йозел е нелегитимно избран и би отменила всички последващи решения, взети от него. Именно заради това интересът на медиите към изслушванията по делото остана засилен през следващите месеци.

В края на октомври миналата година обаче съдът, който разглеждаше случая, официално отхвърли искането за отмяна на конгреса и остави за разглеждане единствено обвиненията за нередности в изборния процес – действие, което от една страна намали интереса към случая и което турски и световни медии, сред които „Биргюн“ и Ройтерс, определиха като „глътка въздух за опозиционната НРП“.

Тази „глътка въздух“ обаче се оказа затишие пред буря за НРП, тъй като миналия четвъртък Апелативният съд в Анкара обяви, че не е съгласен с подхода на първоинстанционния съд, отхвърлил искането за отмяна на конгреса през октомври 2025 г., и официално отмени 38-ия конгрес на НРП, възстановявайки Кълъчдароглу и старото ръководство на партията на лидерските им позиции в НРП.

Снимка: Кемал Кълъчдароглу, Getty Images

Два центъра на властта

Очаквано, решението на съда не бе прието от Йозел и досегашното ръководство на партията, докато Кълъчдароглу и възстановеното ръководство го приветстваха, както отбелязаха турските медии, цитирайки първите коментари след обявяването му.

В четвъртък вечерта хиляди граждани се стекоха пред централата на НРП в Анкара, за да изразят подкрепата си за досегашния лидер на НРП Йозел, а от прозорците на сградата бе спуснат голям плакат с неговия лик.

В петък напрежението между поддръжниците на Кълъчдароглу и тези на Йозел започна да нараства. В този ден Кълъчдароглу отиде, ескортиран от полиция, до работния си офис (който е на около два километра от централата на партията) и обяви първите си решения след възстановяването му като лидер на партията, показвайки ясно, че приема решението на съда. Депутати и членове на НРП пък се барикадираха в централата на партията в Анкара и обявиха, че няма да напуснат сградата и да допуснат в нея да влязат Кълъчдароглу и възстановените ръководни кадри на партията.

В същото време в социалните мрежи започнаха да се разпространяват множество видеа, на които членове на НРП от различни партийни структури хвърлят портрети на Кълъчдароглу в кофата за боклук и махат буквите от надпис в зала, кръстена на него.

Междувременно Йозел и неговите поддръжници подадоха три жалби срещу решението - до Висшата избирателна комисия на Турция, до Върховния касационен съд и до Анкарския апелативен съд. Избирателната комисия и Апелативният съд отхвърлиха жалбите още в същия ден, а за момента няма отговор от страна на Върховния касационен съд.

В крайна сметка напрежението между двете групи ескалира в неделя, когато в Анкара се стигна до сблъсъци между привърженици на Кълъчдароглу и Йозел. Тогава полицията се намеси и използва димки и водни оръдия срещу барикадиралите се в централата членове на НРП и въдвори върнатия със съдебно решение бивш председател на НРП Кемал Кълъчдароглу в сградата.

По последна информация на сайта Хаберлер днес възстановеното ръководство начело с Кълъчдароглу е обявило, че ще проведе първото си заседание на 1 юни, за да определи кои ще са членовете на ръководните структури на НРП. В същото време турската Халк ТВ съобщи, че днес Йозел е присъствал на митинг в Измир, по време на който полицията е използвала водни оръдия и сълзотворен газ срещу демонстранти.

Какво следва?

Според материал по темата на „Тюркийе тудей“ в средите на НРП вече се оформят три центъра – един около Кълъчдароглу, който в момента контролира централата на партията, друг около Йозел, който за момента има подкрепата на парламентарната група на НРП, и трети, който лобира за провеждането на нов партиен конгрес възможно най-скоро, с цел да се предотврати разцеплението на партията.

Снимка: БГНЕС, протестите в Турция, 24 май

За момента групата около Йозел изглежда фокусирана върху намирането на бързо решение на проблема чрез нов конгрес или чрез друг механизъм. През последните дни самият Йозел неколкократно призова, цитиран от различни турски медии, за провеждане на конгрес в най-скоро време. На митинга в Измир днес той предложи и друго решение, като заяви: „Моето предложение е това: нека членовете на НРП, които са над 2 милиона души, гласуват кой да бъде техният лидер пряко през уикенда на първата или втората седмица след Курбан байрам (27-30 май)".

В същото време привържениците на Кълъчдароглу изглежда са насочили вниманието си около консолидирането на властта си и не работят за намиране на подобно бързо решение. „В момента има процес във Върховния касационен съд и решение за временна забрана. Партията не може да проведе конгрес, преди този процес да приключи“, каза днес депутатът от НРП Хасан Йозтюркмен, когото „Тюркийе тудей“ представя като близък до Кълъчдароглу .

„Наш приоритет е свикването на партийните органи. Дисциплинарни процеси може да започнат след това“, казаха и други лица, близки до възстановеното ръководство, цитирани от „Тюркийе тудей“.

За момента няма никаква сигурност относно това, което предстои пред опозиционната партия, но единственото, което и Кълъчдароглу и Йозел защитават ясно в позициите си, е, че не са готови да се откажат от НРП.

Редактор: Цветина Петрова