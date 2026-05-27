Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жители на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да разширява сухопътната си операция срещу позиции на „Хизбула“. Военните призоваха хората незабавно да се изтеглят северно от река Захрани с аргумента, че районът се превръща в активна бойна зона.

Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан. По данни на ливанското министерство на здравеопазването най-малко 31 души са загинали, а около 40 са ранени. Сред жертвите има жени и деца. Най-тежко засегнат е районът около град Тир.

Нетаняху: Израел ще увеличи атаките срещу „Хизбула“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията „действа с пълна сила“ и постепенно установява контрол върху стратегически зони близо до северната граница на страната. По думите му целта е създаването на по-сигурен буфер срещу атаките на „Хизбула“, включително срещу дронове с експлозиви, които според Израел се превръщат в нарастваща заплаха.

Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в Ивицата Газа. Нетаняху обяви, че е била извършена операция срещу Мохамед Ода, сочен от Израел за нов ръководител на военното крило на „Хамас“. Според израелските власти той е поел поста само преди седмица след ликвидирането на предишния командир Из ад Дин ал Хадад.

Израел твърди, че Ода е играл ключова роля в подготовката на нападенията от 7 октомври 2023 г., но към момента няма официално потвърждение дали е бил убит при атаката. Източници, близки до „Хамас“, не коментират информацията, но признават, че той е бил сред основните кандидати за лидерския пост във военното крило на движението.

Военната ескалация продължава въпреки международните усилия за ограничаване на конфликта. Все още няма яснота дали евентуално споразумение между Израел и Иран би довело и до прекратяване на сраженията с „Хизбула“ по ливанската граница.

По данни на ливанските власти от началото на израелската офанзива през март са загинали над 3200 души, а близо 10 000 са били ранени. Световната здравна организация също съобщава за стотици жертви след влизането в сила на последното примирие. Израелската армия от своя страна посочва, че е загубила десет военнослужещи при атаки на „Хизбула“, включително удари с дронове.

Редактор: Цветина Петкова