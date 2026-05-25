Федерални прокурори в Бруклин повдигнаха обвинения срещу двама мъже за създаване и разпространение на дийпфейк порнография с реални хора по нов федерален закон в Съединените щати, съобщава “Асошиейтед прес”.

Обвиняемите са Корнелиус Шанън от Ню Джърси и Артуро Ернандес от Тексас. Според разследващите те са управлявали отделни мрежи за създаване и публикуване на хиляди изображения и видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект.

Папа Лъв XIV публикува първата си енциклика, посветена е на изкуствения интелект

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ материалите са представяли актриси, певици, политически фигури и обикновени жени в сексуализирани ситуации без тяхното съгласие.

Разследването е установило общо около 473 албума със съдържание, засягащо 140 жертви – всички жени. Федералните прокурори твърдят още, че съдържанието, публикувано от Ернандес, е било гледано близо един милион пъти.

„Този случай ясно показва, че публикуването на дълбоко фалшива порнография не е престъпление без жертви“, заяви федералният прокурор Джозеф Носела. По думите му прокуратурата възнамерява да използва всички налични законови механизми срещу извършителите на подобни престъпления, включително новите правомощия, приети от Конгреса.

Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките

Двамата обвиняеми са едва вторият и третият случай по прилагането на закона „Свали го“ - нов двупартиен федерален акт, подписан от Доналд Тръмп през април 2025 г. Законът предвижда максимално наказание до две години лишаване от свобода.

Случаят идва на фона на нарастващи опасения за злоупотребата с генеративен изкуствен интелект. Според цитирано в информацията проучване сред 557 американски тийнейджъри над 36% твърдят, че някой е създал неконсенсуално порнографско изображение с тяхно участие чрез AI технология, а повече от половината признават, че лично са използвали подобни инструменти за тази цел.

Редактор: Ралица Атанасова