Човечеството досега е успявало във всички кризисни моменти да отсее най-доброто от новото и да продължи напред. Това коментира в предаването „Денят на живо” бившият ректор на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев по повод опасенията на папата относно изкуствения интелект.

Според професора не трябва да се опростяват учебните програми. „Трябва да опростяваш нещата, ако искаш да изграждаш по-прости хора. Ако искаш да изграждаш умни хора, трябва да намериш начин да въздигнеш тези, чиито възможности са по-ограничени. Неслучайно в Котел на училището пише „Помогни ми да се възвися”. И това е смисълът на образованието – да се възвиси човек”, категоричен беше проф. Илчев.

Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

По думите на бившия ректор на Софийския университет положението с новите студенти в днешно време не е толкова лошо, колкото се говори и не е толкова добро, колкото ни се иска. „Винаги е имало ядра от интелигентни деца, около които се събират други, които не са имали техните възможности, но имат амбицията, имат желанието, имат трудолюбието да го постигнат”, посочи професорът.

Той каза още, че в нашето съзнание се преплитат понятията славянска и българска писменост. "Всъщност до края на Х век се е говорело за славянски език и славянска азбука и това не е имало чак такова значение, каквото ние му придаваме днес", каза проф. Илчев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова