Президентът дава традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей
Президентът Илияна Йотова дава традиционния прием по случай 24 май. Стотици културни дейци, хора на изкуството, на науката и учители се събраха за събитието в Националния исторически музей.
Тази година сред гостите са и председателят на Народното събрание Михайла Доцова, както и премиерът Румен Радев. Сред присъстващите има и представители на изпълнителната власт, много политици, както и дипломати.
Държавници и политици отправиха своите поздрави по повод 24 май
Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио.
"Буквите имат особено значение за нас, културата и книжнината. 24 май не е носталгия, 24 май е бъдеще". С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. "Изключително щастие за мен е да бъда домакин на най-българския ден", допълни държавният глава.
Посланията на държавници и политици за 24 май
По думите на Илияна Йотова живеем в много разтърсващо време, в което ще ни обяснят, че училището, каквото познаваме, вече не ни е нужно, че учителите ще бъдат изместени от изкуствения интелект и високите технологии. Сигурна съм, че ще преведете децата през този технологичен век, ще ги научите да си служат с технологиите, обърна се президентът към учителите.
