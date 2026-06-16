Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи специална покана за участие в основната схема на „Уимбълдън“, съобщиха организаторите на надпреварата.

Сред получилите „уайлд кард“ за престижния турнир е и българинът, който ще се включи директно в основната схема на надпреварата в Лондон.

Българинът Иван Иванов спечели „Уимбълдън" при юношите (ВИДЕО)

Добра новина има и за младия талант Иван Иванов, който получава шанс да се състезава в квалификациите и да се бори за място сред най-добрите на тревните кортове.

Тазгодишното издание на „Уимбълдън“ ще се проведе от 29 юни до 12 юли в английската столица Лондон.

Редактор: Цветина Петкова