16-годишният българин Иван Иванов триумфира категорично на „Уимбълдън" при юношите с 2:0 сета (6:2, 6:3). Той победи американеца Ронит Карки, който на полуфиналите отстрани братовчеда на Григор Димитров - Александър Василев.

Иван Иванов се класира за финала на "Уимбълдън" без загубен сет

Нашето момче донесе втората титла в историята за България от най-престижния турнир на трева след тази на Григор Димитров през 2008 година. Любопитното е, че в същата година, в която Гришо става носител на трофея от Уимбълдън, на 30 октомври във Варна се ражда Иванов. Българският тенисист е част от академията на Рафаел Надал.

Иван започна турнира в Лондон като №6 в световната ранглиста, но от понеделник ще е на върха. Той се нареди до редица легенди, които са печелили юношеския трофей в Лондон - Роджър Федерер, Стефан Едберг, Пат Кеш, Иван Лендъл и Бьорн Борг, като това са единствените петима, които впоследствие са печелили титла от "Големия шлем" при мъжете.

Новият шампион на "Уимбълдън" сред юношите благодари на треньорите си и за публиката веднага след триумфа в Лондон. Той не остави шансове на всичките си шестима съперници, след като не даде и сет на "свещената трева".

“Много мечтаех за този момент! Искам да благодаря на всички по трибуните за подкрепата, която ми оказахте, на целия ми треньорски екип, на всички, които ме подкрепиха в това пътуване Надявам се да се видим отново и през следващите години", сподели тенисистът пред публиката в Лондон.

His first junior Grand Slam title! 🏆



Ivan Ivanov defeats Ronit Karki 6-2, 6-3 to become the first Bulgarian player to win the Boys' Singles title since Grigor Dimitrov in 2008. #Wimbledon pic.twitter.com/T6mZP7TMVK