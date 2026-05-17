България отбелязва своя Ден на спорта – 17 май. Националната спортна академия „Васил Левски“ събра стотици деца и любители на активния начин на живот с турнири, демонстрации и открити тренировки.

С много настроение, въпреки облачното време, множество подрастващи се включиха в турнири по лека атлетика, футбол и хокей на трева. Имаше и открити уроци по тенис, както и кондиционни тренировки.

На Централния стадион се проведе детският лекоатлетически турнир „Go! Kids!“, за деца на възраст от 5 до 16 години. Начало на състезанията дадоха ректорът на НСА проф. Красимир Петков, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева подчертава, че денят е повод да бъдат поздравени и признати усилията и постиженията на българските състезатели и младите таланти. Тя обръща внимание и на сериозните предизвикателства пред българския спорт, като посочва необходимостта от съвместна работа между институциите.

„На тази дата ви трябва да оценим усилията и постиженията на нашите състезатели, на нашите талантливи деца. Много сериозни проблеми стоят пред българския спорт и заедно тук, както виждате, с министъра на спорта и НСА трябва заедно, в партньорство и в комуникация, да начертаем най-бързите, за да има ясна перспектива пред българския спорт“, каза тя.

От своя страна спортният министър Енчо Керязов акцентира върху ролята на детските мечти и подкрепата в ранните години, като подчертава, че всеки голям шампион започва именно като дете. Той посочва, че зад всеки успех стоят хора, които вярват и насърчават младите спортисти, и допълва: „Всеки един голям шампион някога е бил дете и всичко е започнало с една малка мечта и с хора, които са му вярвали и са му вдъхвали кураж“.

„Места като това са изключително важни, защото ни напомнят, че зад всяко голямо постижение стоят история, знания, труд и ценности, които трябва да пазим и предаваме на следващите поколения. Благодаря ви, че сте избрали да се занимавате със спорт“, заяви министър Керязов.

Преди началото на спортните прояви министър Енчо Керязов проведе среща с проф. Красимир Петков, Весела Лечева и представители на БОК и НСА. Те обсъдиха ролята на спорта за здравето и развитието на младите хора, необходимостта от по-тясно партньорство между институциите и инвестиции в треньорски кадри, технологии и модерно обучение.