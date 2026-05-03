Остава точно седмица до едно от най-мащабните събития на годината — Джиро д’Италия.

Първият етап е от Несебър до Бургас, вторият - от Бургас до Велико Търново, а третият етап е от Пловдив до София.

„От днес е качена и интерактивна карта на сайта на събитието, посветен на българското издание — giro2026.visitbulgaria.com, където всеки може да провери кои участъци и кога точно ще бъдат затворени за автомобили. Пътищата ще бъдат затворени три часа преди колоездачите да преминат оттам. Много е важно всеки да съобрази това с плановете си за тези дни”, обясни Димитър Петров, който е главен координатор.

„Призовавам всеки да излезе и да гледа, защото това е елитът на спорта и най-вероятно няма да дойде втори път в България. Така че всеки, който е фен на спорта или на подобни събития, нека заповяда да гледа. Всичко е безплатно и е важно да има максимално много публика по трасето”, каза Петров.

Очаква се 700 милиона души да следят това мащабно събитие пред екраните по целия свят.