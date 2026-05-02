Минусови температури в Кюстендил тази сутрин породиха първи притеснения за реколтата от череши. Кметът Огнян Атанасов обяви, че във вторник ще се проведе работна среща с потърпевшите земеделски производители, ако има такива. Преди температурите да паднат тази сутрин, земеделците очакваха много силна година с богата реколта.

Природата тази година е благосклонна и всичко се случва като по учебник – от подходящите температури, през достатъчното слънчеви дни до добрата влажност на почвата.

Добри прогнози за българските череши тази година

"Както сме си говорили с мои колеги, много хубаво не е на хубаво. Очакваме свръхпроизводство, но ако следваме миналогодишната обстановка и би следвало всички запаси на фабриките да са се изразходили, очакваме поне изкупната кампания за плодовете, които са за преработка да бъде успешна. Когато има много, цената е много ниска, работата е много като количество и в крайна сметка математиката не е много добра. Според мен между 1 и 1.30 евро ще бъде нормална едрова цена", казва Милен Георгиев, председател на звено "Овощарство" към Национална асоциация "Обединени земеделски производители".

В магазина, на сергията и на пазара, обаче черешата ще бъде по-скъпа. С колко ще зависи от това каква надценка слагат прекупвачи и търговци.

"За съжаление в България няма контрол на надценките между производителите и краен клиент. В някой случай се минава през няколко прекупвача", допълва Георгиев. "Хората не трябва да се подвеждат по високите цени, защото със сигурност в сезона, който искам да подчертая, че е юни месец, няма да бъде фрапираща и цялото българско население ще може да се радва на хубави кюстендилски череши", каза още той.