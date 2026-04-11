Тази седмица джанката разбуни социалните мрежи с цени, заради които хората се ядосаха.

Мариана Кандова е търговец и току що се връща от голяма борса, от която се снабдява с плодове. Разгледала е всички артикули и цени там. Зелени джанки няма. А Ангел Петров от село Три кладенци казва, че в интернет пише, че джанките да по 80 евро за килограм. Оказва се, че има джанки за 45 евро за килограм.

А зелените джанки, макар и да не фигурират в нито една от потребителските кошници, са необходими на хората от Северозапада - консервират ги за зимата, за да подкиселяват някои ястия. Други правят ракия.

Един от търговците обещава да продаде килограма за 5 евро. Ще си запази и за себе си, но не зелени.

Хората от тази Северозапаздна България смятат, че следващите плодове, които ще шокират с цените си са черешите.

Основната причина за високите цени и според купувачи, и според търговци се оказва ранният внос на плодове от по-топли страни в моменти, в които родните производители още не могат да ги предложат. Определя се и от синоптичната обстановка. Кандова каза, че ягодата е била между 15 и 20 евро за килограм. Очакват да има и български череши.

