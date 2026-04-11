Снимка: iStock
В седмицата на „Артемис II“: Поглед към българската космическа храна
Непознатите земи: Тринидад - най-цветният град на Куба
Обитателите на зоопарка в Стара Загора получиха лакомства за Великден
Бебе от застрашения вид златна чипоноса маймуна се роди в белгийски зоопарк (ВИДЕО)
Над 100 вида лалета разцъфнаха на пролетен фестивал в Обединеното кралство
Камилче от застрашен вид е най-новият питомец в британски зоопарк (ВИДЕО)
Те очакват, че тази година черешите отново ще бъдат скъпи
Тази седмица джанката разбуни социалните мрежи с цени, заради които хората се ядосаха.
Мариана Кандова е търговец и току що се връща от голяма борса, от която се снабдява с плодове. Разгледала е всички артикули и цени там. Зелени джанки няма. А Ангел Петров от село Три кладенци казва, че в интернет пише, че джанките да по 80 евро за килограм. Оказва се, че има джанки за 45 евро за килограм.
А зелените джанки, макар и да не фигурират в нито една от потребителските кошници, са необходими на хората от Северозапада - консервират ги за зимата, за да подкиселяват някои ястия. Други правят ракия.
Един от търговците обещава да продаде килограма за 5 евро. Ще си запази и за себе си, но не зелени.
Хората от тази Северозапаздна България смятат, че следващите плодове, които ще шокират с цените си са черешите.
Спекула? Регистрираха случай на продажба на череши за 267 лева за килограм
Основната причина за високите цени и според купувачи, и според търговци се оказва ранният внос на плодове от по-топли страни в моменти, в които родните производители още не могат да ги предложат. Определя се и от синоптичната обстановка. Кандова каза, че ягодата е била между 15 и 20 евро за килограм. Очакват да има и български череши.
