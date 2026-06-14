-
Петролът поевтиня след перспективата за споразумение в Близкия изток
-
Мирното споразумение между Иран и САЩ може да бъде финализирано до 24 часа
-
Тръмп твърди, че САЩ ще постигнат „страхотна сделка“ с Иран. Техеран: Нищо не е решено
-
Тръмп предупреди, че САЩ ще нанесат на Иран много тежък удар тази вечер
-
Поредна размяна на удари между САЩ и Иран
-
САЩ нанесоха удари по цели в Иран, Техеран отвърна с ракети
Вашингтон говори за подписване днес, Иран не потвърждава
Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа, че споразумението между САЩ и Иран се очаква да бъде подписано днес.
По думите му веднага след това Ормузкият проток ще бъде отворен за всички кораби, а корабоплаването и търговията в региона ще се нормализират. Иран обаче все още не е потвърдил.
Мирното споразумение между Иран и САЩ може да бъде финализирано до 24 часа
Говорителят на външното министерство заяви, че окончателна дата за подписване все още не е определена. В същото време Пакистан, който посредничи в преговорите, очаква сделката да бъде финализирана в рамките на следващите 24 часа и съобщи, че вече се подготвя електронното ѝ подписване.
Тръмп посочи още, че след сключването на сделката САЩ ще поемат контрола върху запасите от обогатен уран на Иран, които впоследствие ще бъдат унищожени.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни