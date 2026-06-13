Мирното споразумение между Иран и САЩ може да бъде финализирано до 24 часа, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф.

В същото време Техеран заяви, че преговарящият екип не планира пътувания до Пакистан и Женева в близките дни.

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По-рано американските сили свалиха няколко ирански дрона над Ормузкия проток, определени като заплаха за търговското корабоплаване.

Вашингтон и Техеран потвърдиха напредък по сделката, която според иранския външен министър Абас Арагчи е „по-близо от всякога“.

Въпреки напредъка, Израел нанесе нови удари в южен Ливан след предупреждения за евакуация на около 20 населени места. Един човек е загинал, според ливански медии.

Редактор: Мария Барабашка