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Това съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф
Мирното споразумение между Иран и САЩ може да бъде финализирано до 24 часа, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф.
В същото време Техеран заяви, че преговарящият екип не планира пътувания до Пакистан и Женева в близките дни.
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По-рано американските сили свалиха няколко ирански дрона над Ормузкия проток, определени като заплаха за търговското корабоплаване.
Вашингтон и Техеран потвърдиха напредък по сделката, която според иранския външен министър Абас Арагчи е „по-близо от всякога“.
Въпреки напредъка, Израел нанесе нови удари в южен Ливан след предупреждения за евакуация на около 20 населени места. Един човек е загинал, според ливански медии.Редактор: Мария Барабашка
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