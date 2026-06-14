През февруари ви разказахме за амбициозната идея за създаването на уникална рокля с размерите на площад, изработена от ръчно плетени карета и покривки. Проектът е на световноизвестния дизайнер Иван Донев, а месеци по-късно мащабната творба продължава да „расте“ с всяко ново пришито каре.

Днес работата по роклята не спира, а към каузата се присъединяват все повече хора. С конец и игла, бод след бод, десетки жени от видинското село Винарово и съседните населени места се събират на поляната, за да съшиват ръчно плетени карета върху големи бели платна. Всяко от тях ще отпътува за Пловдив, където ще стане част от огромната дреха.

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За участничките всяка нишка пази спомен за труд, талант и семейна памет. „За нас това е голяма емоция. Всички сме се събрали тук, защото обичаме ръчната работа и искаме това, което е изработено от нашите баби и майки, да го предадем напред в бъдещето и да се преклоним пред техния труд”, споделя Светла Петрова.

В инициативата може да се включи всеки – чрез дарение на карета или с помощ при тяхното зашиване. Във Винарово едно от дарените произведения носи особено силен личен спомен за Цветина Петрова. „Това е нещо много ценно, защото е свързано с моята поява на този свят. Наплела го е бабата, която ме е израждала. За мен това не е вещ, а нещо много скъпо, свързано с моя роден край и родния дом”, разказва тя.

Пред бялото платно застават жени от различни поколения. 17-годишната Глори Георгиева участва в шиенето заедно със своята първа братовчедка, майка си, племенницата си и баба си. „Доста положителна енергия ни дава и съм щастлива, че помагам. Искаме да запазим духа на българската жена и да мотивираме още повече млади хора да участват”, категорична е тя.

Част от каретата пристигат и като напълно анонимни дарения. Елица Атанасова обяснява, че наскоро на вратата на местното читалище е бил оставен плик с бележка „С любов”. „Вътре имаше около десет карета. Решихме част от тях да дарим за хубавата кауза, а другите да си оставим за спомен”, обяснява Елица.

Надеждата на местните жени е традицията да не бъде прекъсвана. „Дано да въодушевят малките и те да продължат, защото това е целта на всичко, което правят винаровските жени – да го наследят децата им, внуците и правнуците”, надява се Благуна Николова.

Цялата рокля ще бъде официално представена на 6 септември – Деня на Съединението, на сцената на Античния театър в Пловдив. Светла Петрова е категорична, че шиенето на роклята няма да спре, докато хората продължават да даряват карета, а нишката между поколенията остава здрава.

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