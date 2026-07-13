Пиян шофьор беше задържан след извършен граждански арест в Бургас. Случаят е от 10 юли.

Според полицията 48-годишният мъж навлязъл с управлявания от него автомобил в лентата за насрещно движение по бул. "Проф. Яким Якимов". Това накарало очевидци да го спрат и да извършат граждански арест, след което подали сигнал на тел. 112.

Задържаха шофьор с 3,26 промила алкохол в Руенско

Шофьорът е дал положителен тест за алкохол, а дрегерът е отчел 3,16 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Редактор: Никола Тунев