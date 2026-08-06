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Има ли по-работещ модел за организация на движението?
Заради жегите АПИ ограничи движението на тирове по магистралите в най-горещите часове. Шофьорите ще трябва да отбиват в аварийната лента, когато термометърът покаже 35 градуса и нагоре. Причината - тежкотоварните автомобили над 20 тона могат да деформират асфалта. Това е аргументът, който изтъкват от Пътната агенция.
Тези мерки изобщо не се харесват на превозвачите. В свое открито писмо те реагираха до премиера и до ресорните институции и заявиха, че изобщо не са съгласни с начина, по който се въвеждат ограниченията.
„От АПИ ни уверяваха, че асфалтът вече е съвременен, европейски, отговарящ на високи изисквания и на далеч по-високи температурни амплитуди. Това нещо ни беше потвърдено и от настоящото ръководство преди около месец – същото ръководство, което в момента издава тези заповеди. Когато питаме защо така се случва, нямаме отговор. При опити за среща с регионалния министър такава ни се отказва. При опити за връзка с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ никой не ни вдига телефона”, заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България.
Той обясни, че в момента камиони се спират в аварийната лента или на пътния банкет без никакви условия за водачите.
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