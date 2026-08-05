Имотът, в който е разкрита лабораторията за фентанил, не е собственост на Столичната община. Това се посочва в тяхна официална позиция във връзка с твърденията, че според кадастралната карта именно Общината притежава сградата . Оттам казват още, че собственикът е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки).

Ето и пълната позиция на Столичната община:

Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столичната община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите.

Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) - бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община.

Столичната община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван. Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения.

Столична община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването.

Задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил вече са 10

Имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Селскостопанската академия (ССА) и е отдаден дългосрочно под наем, през юни 2024 г., след проведена редовна тръжна процедура, съобщиха от ССА в официална позиция, качена на интернет страницата им.

Действащият договор е сключен на 26 юни 2024 г. за срок от пет години. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица, като носи отговорност за дейностите, извършвани в него.

Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, пише още в позицията.