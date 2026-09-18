По-скъпи кредити или шанс за излизане от дълговата спирала – какви ще са ефектите от новия Закон за потребителския кредит? Предложенията на управляващите доведоха до спорни реакции и от бранша, и от защитниците на правата на потребителите. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” юристът Мартин Костов и адвокат Венцислав Бенов.

„Формалният повод за предлагането на този закон е обстоятелството, че трябва да бъде транспонирана една европейска директива. В тази насока всички предложения, които са в законопроекта, са адекватни. Но що се отнася до цената на кредита - тук са проблемите. За малките кредити, които са до три минимални работни заплати, за над три месеца, цената на кредита ще бъде доста по-висока от цената на кредита такава, каквато е към настоящия момент”, смята Мартин Костов.

Икономическото ведомство обсъди с бизнеса и НПО новия Закон за потребителския кредит

По думите му основното в този закон е годишния процент на разходите. „Това представлява цялата цена на договора. Към момента действащият закон предполага възможността годишният процент на разходите да бъде не повече от пет пъти годишната лихва. Това са около 52% на годишна база. Ако размерът на кредита е до три минимални работни заплати, което към настоящия момент е 1860 евро, и кредитът е за повече от три месеца – това ще рече, ако кредитът е за 91 дни, следва да заплатите до 100%. Тази поправка влезе в законопроекта след края на неговото обществено обсъждане и беше предложена от Асоциацията за небанково кредитиране. Изглежда като лобистка поправка”, коментира Костов.

Според адвокат Венцислав Бенов това категорично не е лобистка поправка. „Новият закон се движи в правилна посока, тъй като през последните години състоянието на пазара на краткосрочни кредити стана нетърпимо поради навлизането на множество фирми, които оперират на ръба на законовия сектор. Така че управляващите правилно се опитват да въведат една регулация, така че лихварите и гаражните кредити да спрат да могат да функционират и да тормозят хората”, каза Бенов.

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Редактор: Ина Григорова