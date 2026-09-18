В Съединените щати, Камарата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрен от Сената. Това става близо година и половина след като покойният сенатор републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане.

Законопроектът срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Десетки демократи обаче се присъединиха към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката.

Този акт за санкции, изготвен от покойния сенатор Линдзи Греъм играе важна роля доколкото това е един ефективен механизъм. Това са вторични санкции, които могат да достигнат до 100% мито при внос в САЩ от страни като Китай и Индия, но и други страни, които търгуват с руски газ и петрол, включително и съюзници от Залива. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS доц. Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България.

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„Що се отнася за тези 500% мито, искам да подчертая, че те се отнасят до Русия, която миналата година е внесла стоки в Съединените щати за 3,8 милиарда долара. Оттам произтича и съпротивата на редица сенатори, а другата причина е това, че се дава прекалено голям власт на президента Тръмп и големият въпрос тук е дали той ще приложи с цялата им строгост тези санкции, защото понякога те имат двуостра сила. Всъщност, икономическите санкции са, може би, най-надеждното средство за принуждаване на Путин да спре войната. Защото всички останали други средства, които досега са използвани, не работят“, коментира доц. Дойчев. Според него този закон има за цел не изведнъж да реши проблемите, а да изтощи Русия за дълъг период от време.

Журналистът Чавдар Стефанов коментира, че неподписаният все още закон е и срещу Иран, не само срещу Русия. „Така че пак отиваме там, където американският президент го стиска обувката. Тъй като благодарение на Доналд Тръмп и на Владимир Путин, цената на петрола по света започна рязко да се качва, особено след началото на руската война срещу Украйна. Кога и как ще се успокои не се знае очевидно, като се има предвид, че в Иран нещата се усложняват, а в Русия сега предстоят избори. Вие виждали ли сте в Русия честни избори, справедливи избори?“, коментира Стефанов.

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Според доц. Дойчев Тръмп е дал достатъчно възможности на Путин да осъществи на практика неговата мирна програма, но е видно, че това не става и поначало е било ясно, че няма как да стане. „Защото Путин си е поставили едни цели, с които ще воюва до край, докато е жив. Има една особеност, която искам да подчертая. Китай не е ясно дали ще се съобрази, дори ако Тръмп наложи, да кажем не 100%, но някакъв по-малък процент санкции на търговията с Китай. При Индия е по-сложно положение, защото затварянето на Ормузкия проток и Бабелмандепския проток задушават Индия. И дори да желае да отговори на тези санкции, да спре търговията с руски петрол, тя няма от къде другада ги получи, освен през тия два проток. Това всъщност се удари срещу Европейския съюз, защото чрез Бабелмандепският проток идва този петрол от тези страни в залива“, посочи доц. Момчил Дойчев.

По думите на Чавдар Стефанов според руските официални чиновници на най-високо ниво, руската икономика се развива много добре и много стабилно, включително и с изборите, които започнаха за парламент и за регионални ръководители. „Но те започнаха още преди десетина дена по фронтовата линия, фронтоваците едва ли не жертват живота си, за да пуснат бюлетина. А Путин ден преди изборите се обърна с триминутно слово към избирателите – колко важно е на тези избори да гласуват за войната? Така че на него му трябва една легитимност, включително и пред разговорите му с американския му колега, доколко Русия е за войната. А че партията на Путин, ще спечели, стане ясно още след като от листата беше свалена чрез донос и „Яблоко“ – единствена партия, която имаше думата мир в лозунгите си“, коментира журналистът. Според него Русия се връща към края на 40-те и 50-те години.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова