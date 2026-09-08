Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп.

По време на разговора Путин уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа. Според съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, разговорът бил конструктивен и откровен и продължил един час.

По време на него Тръмп подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро.

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Ушаков заяви, че двамата лидери обсъдили изхода от разговорите за мир с посредничеството на САЩ в светлината на наскорошната визита в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп – Стив Уитков и Джаред Къшнър. Разговорът между двамата лидери се е фокусирал върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украйна, каза Ушаков.

Президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още съветникът на Кремъл. „Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи“, каза той.

В хода на разговора Путин е отбелязал усилията на съпругата на Тръмп Мелания за връщането на руски и украински деца в техните семейства, предаде ТАСС.

Редактор: Никола Тунев