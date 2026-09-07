Британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата се съгласили, че е необходимо да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня, което да сложи край на войната на Русия в Украйна, съобщи канцеларията на британския премиер.

„Премиерът потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените напоследък от САЩ мирни преговори“, заяви говорител на „Даунинг Стрийт“.

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Бърнам и Тръмп са обсъдили и ситуацията в Близкия изток. Британският премиер подчерта значението на решението на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави, повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантирането, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, допълни говорителят.

Разговорът се състоя, след като американските пратеници за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха вчера в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Ден по-рано те разговаряха в Москва с руския президент Владимир Путин.

Редактор: Никола Тунев