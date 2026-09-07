Снимка: БТА/АП
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На срещата с американските пратеници той заяви, че е готов за тристранна среща
Украинският президент Володимир Зеленски очаква войната с Русия да продължи и през зимата. Това стана ясно след разговорите в Киев с пратениците на Доналд Тръмп. От своя страна Джаред Къшнър и Стив Уиткоф обявиха нов импулс в мирните преговори, въпреки че разговорите приключиха без обявяване на значителен пробив.
Зеленски определи като „много съдържателния“ разговор с двамата американски пратеници и заяви, че Украйна е готова за тристранни преговори. Той добави, че е обсъдил доставките за противовъздушната отбрана, както и енергийната подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата, като се очаква Русия да атакува украинската електроенергийна мрежа.
„Ако войната продължи и през зимата, ние наистина разчитаме на зимен пакет, който обсъдих много подробно със Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Наистина разчитаме на такава подкрепа както в областта на противовъздушната отбрана, така и в енергийния сектор”, заяви Зеленски.
Къшнър и Уиткоф пристигнаха в Киев: Украйна и САЩ определиха ключовите направления за по-нататъшна подкрепа (СНИМКИ)
Къшнър и Уиткоф пристигнаха в Киев от Москва, където в събота проведоха тричасови преговори с руския президент Владимир Путин, без обаче да постигнат някакъв пробив.Редактор: Дарина Методиева
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