Украйна и САЩ са определили ключовите направления за по-нататъшна подкрепа след днешните преговори в Киев, включително подготовката на т.нар. зимен пакет, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски каза, че по време на разговорите е било отделено значително внимание на предстоящия зимен период и на възможните предизвикателства, ако войната продължи и през зимата.

Снимка: БТА/АП

По думите му Киев разчита на подкрепа в областта на противовъздушната отбрана, енергетиката и доставките на американски втечнен природен газ. Украинският президент подчерта, че армията на страната трябва да остане силна, тъй като това е основната гаранция за сигурността ѝ, а за целта са необходими достатъчно ресурси.

Снимка: БТА/АП

Зеленски заяви още, че по време на разговорите са били обсъдени гаранциите за сигурност, икономическите гаранции, възстановяването на Украйна и бъдещ план за икономически просперитет на страната. Той отбеляза, че въпросите, свързани с териториите, остават актуални, но според него подобни сложни теми могат да бъдат решавани единствено на равнище лидери.

Днес Зеленски проведе в Киев три кръга разговори с представителите на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В последния кръг се включиха и представители на Великобритания, Франция и Германия. Украйна, САЩ и европейските партньори са се договорили скоро да проведат нова среща за продължаване на преговорите, насочени към постигането на справедлив мир.

Снимка: БТА/АП

По-рано украинският президент потвърди в публикация в социалната мрежа X, че срещата с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев е започнала. Пратениците на американския президент Доналд Тръмп пристигнаха в Украйна днес. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са пътували с влак. На гарата в Киев те бяха посрещнати от ръководителя на президентската администрация Кирил Буданов.

Снимка: БТА/АП

Малко преди пристигането на американските пратеници Зеленски заяви, че Киев е готов за "конструктивни преговори". "Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения", написа той в приложението Telegram.

Снимка: БТА/АП

"Президентът Тръмп искаше от нас да предадем личните му поздрави към вас и народа на Украйна и да предадем, че той вижда войната като тежък и сложен проблем. Но такъв, за който си заслужава да се работи за да бъде решен. Не само да намерим как да спрем сегашната война, но как да създадем необходимите условия, за дългосрочен, устойчив мир, който да позволи на Украйна да използва невероятните смелост, изобретателност и сила, които показа народът й в годините на войната. Да ги използва, за да изгради великата нация, която има потенциала да бъде", каза Къшнър.

Това е първото официално посещение на американските представители в украинската столица. Двамата би трябвало да носят в Киев послание от Москва.

В събота три часа продължи срещата между пратениците на Доналд Тръмп и руския президент в Москва. „Бяха обсъдени съществени планове за следващите стъпки“, обяви Белият дом. Все още не е ясно точно какви са те, но се очаква да бъдат обявени през следващите седмици.

От кабинета на Владимир Путин нарекоха разговора конструктивен и изключително откровен. Обсъждала се е не само войната, но и потенциални големи, взаимноизгодни руско-американски проекти.

САЩ ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украйна: Путин се срещна с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (СНИМКИ)

"Стив Уиткоф и Джаред Къшнър обещаха да използват в хода на утрешните контакти в Киев, получените лично от президента на Русия наблюдения и оценки, за пътя към трайно мирно уреждане на конфликта в Украйна", каза съветникът на Путин Юрий Ушаков.

"Знам, че след Москва планирате да посетите Киев. И тук, разбира се, качеството на посредничеството – и доверието в тези, които го провеждат – е от решаващо значение. Искам да кажа, че работата с вас е удобна за нас и със сигурност ви се доверяваме през целия този процес", заяви Путин.

Редактор: Никола Тунев