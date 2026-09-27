Тази седмица в рубриката „Твоите здравни права” на предаването „Пулс” по NOVA NEWS ще говорим за възможностите сами да контролираме парите за здраве. Как приложението "еЗдраве" може да бъде по-полезно разказаха главният експерт в дирекция „Контрол” на НЗОК Грациела Иванова и Мила Филипова от информационното обслужване.

„еЗдраве” е приложение, чрез което гражданите могат да разглеждат своето електронно здравно досие. Филипова посочи, че в него се съдържат медицинските документи, подадени на името на съответния човек през последните 5-6 години - прегледи, имунизации, хоспитализации, ваксини, рецепти и други медицински дейности.

Приложението дава възможност на потребителите да получат по-ясна представа какви медицински услуги са отчетени за тях и какви дейности предстоят.

Особено полезна е и функционалността за родителите. По думите на Филипова те би трябвало да могат да получават достъп и до информацията за задължителните имунизации, поставени на децата им.

Колко сигнала за нарушения са подали гражданите през мобилното приложение „еЗдраве“ за месец

Експертът посочи още и възможността за проверка на назначеното лечение. Според филипова дори ако хартиената рецепта е забравена, предписанията могат да бъдат проверени в електронното досие.

От своя страна Грациела Иванова коментира как да реагират гражданите, ако отчетената в досието медицинска дейност не е извършена. По думите ѝ сигналът веднага постъпва в дирекция „Контрол” на НЗОК, където се извършва съответната проверка. При необходимост случаят може да бъде препратен към друга компетентна институция, а резултатът от проверката се отразява обратно в модула.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова