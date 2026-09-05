Знаете ли, че деца, родени с тегло около 450 грама, благодарение на развитието на медицината имат шанс за живот. Най-старата специализирана акушеро-гинекологична болница в страната е „Майчин дом”. Тази година се навършват 50 години от създаването на Клиниката по неонатология.

Гости на предаването „Пулс” в ефира на NOVA NEWS бяха началникът на Клиниката по неонатология доц. д-р Лилия Вакрилова и акушерката Камелия Спасова, за да разкажат повече за професията.

Откриха изложба, посветена на 50-ата годишнина на "Майчин дом"

„Още от студентските ми години се насочих към децата. Те имат най-много възможности. Когато са болни, те са като едно цвете, което като започнеш да поливаш и то разцъфва. Те са най-благодарните пациенти. Винаги има няколко деца, които мислиш до следващия ден”, каза доц. Вакрилова.

„Много често когато се прибирам от работа си мисля за децата и се моля да се случи чудото и бебето да оживее. Колкото и тежки да са проблемите, ние се опитваме да успокоим родителите”, обясни акушер Спасова.

Проф. Слънчева: Безотговорно е родителите да не ваксинират децата си

Двете се обединиха около мнението, че контактът между майката и бебето е много важна. Доц. Вакрилова обясни, че дори при една милувка от страна на майката, жизнените показатели на бебето се подобряват.

„Прекрасно е да видиш как след години едно дете вече е голямо и всичко е наред. Когато ни срещат по улицата хора, които дори сме забравили, но сме им помогнали през години, ни става много приятно”, каза Камелия Спасова.

Повече гледайте във видеото.