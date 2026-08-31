По случай 50 години от създаването на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ пред Народния театър „Иван Вазов” вече са разположени 25 фотографии, които разказват историите на недоносени бебета и техните родители.

Една от историите е на близначките Бесте и Хелин, които оцеляха по чудо след уникална операция. Тази история сме ви разказвали преди 2 години в новините. Сега децата растат здрави и радват своите родители. Те споделиха, че децата растат здрави и вече казват първите си думи.

Кое е семейството, чиито близнаци бяха спасени с уникална за страната ни операция

"Има едни момиченца и момченца, които идват внезапно и неочаквано. Те идват със своите проблеми. Ние знаем, че те трябва да получат шанс за живот", споделя дългогодишният неонатолог в СБАЛАГ "Майчин дом" проф. Боряна Слънчева.

Инициативата е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. "Няма как политиката за децата и тяхното здраве да бъде тема, която е жертва на политическа конюнктура и противоборство. Това е наша национална кауза и е неприятно, когато гледам противопоставянето около изграждането на детска болница – сякаш повече говорим, отколкото правим", каза тя.

Снимка: Пресцентър на Президентството на Република България

Президентът беше категорична, че като общество и народ трябва да се събудим за нуждите на най-малките и беззащитни пациенти на българското здравеопазване, за които денонощно се полага грижа и се вдъхват сили за живот. Тя подчерта значението на инициативи като „Българската Коледа“ и поздрави екипа на президентската институция за това, че повече от две десетилетия и в рамките на мандатите на няколко държавни глави се дава възможност здравната ни система да получава необходима апаратура и лекарите да работят пълноценно.

Редактор: Ивайла Маринова