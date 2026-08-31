На представянето присъства президентът Илияна Йотова

По случай 50 години от създаването на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ пред Народния театър „Иван Вазов” вече са разположени 25 фотографии, които разказват историите на недоносени бебета и техните родители.

Една от историите е на близначките Бесте и Хелин, които оцеляха по чудо след уникална операция. Тази история сме ви разказвали преди 2 години в новините. Сега децата растат здрави и радват своите родители. Те споделиха, че децата растат здрави и вече казват първите си думи.

Кое е семейството, чиито близнаци бяха спасени с уникална за страната ни операция 

"Има едни момиченца и момченца, които идват внезапно и неочаквано. Те идват със своите проблеми. Ние знаем, че те трябва да получат шанс за живот", споделя дългогодишният неонатолог в СБАЛАГ "Майчин дом" проф. Боряна Слънчева. 

Инициативата е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. "Няма как политиката за децата и тяхното здраве да бъде тема, която е жертва на политическа конюнктура и противоборство. Това е наша национална кауза и е неприятно, когато гледам противопоставянето около изграждането на детска болница – сякаш повече говорим, отколкото правим", каза тя.

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Снимка: Пресцентър на Президентството на Република България

Президентът беше категорична, че като общество и народ трябва да се събудим за нуждите на най-малките и беззащитни пациенти на българското здравеопазване, за които денонощно се полага грижа и се вдъхват сили за живот. Тя подчерта значението на инициативи като „Българската Коледа“ и поздрави екипа на президентската институция за това, че повече от две десетилетия и в рамките на мандатите на няколко държавни глави се дава възможност здравната ни система да получава необходима апаратура и лекарите да работят пълноценно.

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: Пресцентър на Президентството на Република България

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