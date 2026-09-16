Снимка: Стопкадър, NOVA
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Жителите на района настояват проектът да се осъществи на друго място
Ново напрежение в столичния район „Красно село“ заради плановете за строеж на детска градина върху зелена площ. Жители отново излизат на протест и настояват проектът да бъде преместен на друго място.
„Миналата година, съвсем случайно, научихме от кмета на „Красно село“, че предстои поляната с бабуната да бъде застроена с детска градина, от което тръгнаха нашите протестни действия“, разказаха жители в ефира на „Здравей, България“.
Според протестиращите между Районната и Столичната община има разминаване в информацията за бъдещето на зелената площ. Жителите твърдят, че от районната администрация са заявили, че до нея не достига достатъчно информация от Столичната община.
Протест в „Красно село“ срещу застрояване на зелена площ за детска градина
От Столичната община, според протестиращите, са посочили, че на терена все пак ще бъде изградена детска градина. Тя ще бъде с четири групи, а пешеходният достъп през терена ще бъде запазен.
По думите на жителите първоначалният план е предвиждал именно премахване на пътеката покрай оградата на училището, която е основна пешеходна връзка между бул. „Бъкстон“ и 20-та поликлиника.
„Ние просто си искаме зеленото пространство“, категорични са протестиращите.
До момента те са събрали над 1200 подписа в подкрепа на искането теренът да остане зелена площ. Жителите настояват и за среща с общината и заявяват, че са готови да обсъдят възможни решения.
По думите им проблемът с недостига на места в детските градини не е толкова в „Красно село“, колкото в „Манастирски ливади“.
Позицията на Столичната община е, че площта ще бъде превърната в детска градина. Докато се подготвя и реализира проектът, теренът ще бъде използван като двор за 142-ро и 203-то училище, тъй като в техните дворове в момента се извършват ремонтни дейности.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Пламена ДимитроваРедактор: Ивета Костадинова
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