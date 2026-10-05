Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж, у когото според разследването са открити голямо количество фалшиви евробанкноти и подправени таксови марки.

Подправените парични знаци били намерени на 22 май 2023 г. в София, посочват от прокуратурата. Става въпрос за 124 фалшиви банкноти с номинал от 200 евро и една от 500 евро, всички от емисия 2002 г. на Европейската централна банка. Общата им номинална стойност възлиза на 25 300 евро.

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На същото място разследващите са открили и четири листа формат А4, върху които били отпечатани подправени таксови марки. Те били обозначени със стойност от 2 евро и носели надписите „Posteitaliane“ и „Italia“.

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от две до осем години затвор. Предстои Софийският градски съд да определи дата за разпоредителното заседание по делото.

Редактор: Цветина Петкова