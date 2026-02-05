Двама мъже от Самоков бяха арестувани за плащане с фалшиво евро в търговски обект в града. Полицията е иззела общо шест неистински банкноти с номинал 100 евро, а законът предвижда наказание от 2 до 8 години затвор за това престъпление.

Сигналът в полицията е получен около 13 часа в сряда от управител на търговски обекти в Самоков. Той казал, че двамата мъже му платили с четири банкноти с номинал 100 евро, за които впоследствие установил, че са фалшиви. Полицейските служители предприели действия и установили двамата самоковци, закупили стоки с неистинските банкноти. При извършеното претърсване в колата на единия били открити още две фалшиви банкноти от по 100 евро, предаде кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

