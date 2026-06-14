13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините - предсрочно прекратени мандати или овакантено кметско място заради участие в служебното правителств.

С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район "Средец". Със 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщиха от ОИК Столична.

Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Кандидатите за кмет на района бяха шестима. Със свое решение ОИК прекрати на 20 февруари предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, в което той посочва, че е предложен за член на служебния кабинет и ще положи клетва пред Народното събрание. На 26 февруари Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“.

► Село Бата

Поморийското село Бата ще избира своя кмет на втори тур следващата седмица. Валентин Петров, кандидат на "БСП – Обединена левица" и Златина Георгиева Петрова – независим кандидат издигнат от инициативен комитет, отиват на балотаж.

Изборният ден приключи при почти 55% избирателна активност (общо 522 гласували), като в битка за кметския пост се явиха трима кандидати. Единият е дъщерята на бившия кмет, а в надпреварата участва и бившата му секретарка Христина Калчева, която е кандидат на Политическа партия ГЕРБ. Законът не позволява Георгиев да остане на поста си, но позволява той да е представител на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на собствената си дъщеря.

► Село Чинтулово

Балотаж ще определи новия кмет на село Чинтулово, след като никой от кандидатите не успя да събере необходимите гласове на проведения днес вот, съобщи за БТА председателят на секционната избирателна комисия Щилян Ганчев.

По предварителни данни кандидатът на ГЕРБ Димитър Илиев е получил 318 гласа, а кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев – 310 гласа. Останалите действителни гласове са разпределени между Димитър Темелков от „Възраждане“ и Михаил Петров от коалиция „БСП – Обединена левица“, съобщава кореспондентът на БТА в Сливен Сабина Стефанова.

Общо 733 избиратели са упражнили правото си на глас. Недействителните бюлетини са около 40. Машинното гласуване е било използвано ограничено, като с машина са подадени около 15 гласа.

► Село Подайва

Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в исперихското село Подайва, съобщи за БТА зам.-председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Исперих Джанан Родоплу, съобщава кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

За него са гласували 508 души. Кандидата на ГЕРБ Мехмед Хасан са подкрепили 279 избиратели. За издигнатия от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Февзи Халил своя вот са дали 23 гласоподаватели.

Частичният местен вот в исперихското село Подайва приключи при избирателна активност от 59,32 процента. До урните са отишли 834 от общо 1406 имащи право на глас жители на селото. Изборният ден е преминал спокойно - без жалби и сигнали за нарушения.

► Село Бъдеще

Единственият кандидат за кмет на днешните частични предсрочни избори за кмет на старозагорското село Бъдеще – Иванка Иванова беше избрана за поста. Това съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова.

До изборите се стигна след решение на Общинската избирателна комисия от 13 февруари, с което беше анулирано издаденото удостоверение за кмет на Иванка Иванова и бяха прекратени предсрочно пълномощията ѝ., съобщава кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева. По време на февруарското заседание на Общинския съвет в Стара Загора за временно изпълняващ длъжността беше избрана Илияна Неделчева.

► Село Долна Диканя

Независимият кандидат Михаил Въжаров е новият кмет на радомирското село Долна Диканя. Това съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Катя Иванова.

Въжаров е получил 119 гласа срещу 98 за Емил Колев. Гласували са общо 221 избиратели от 326 души. На частичните избори в населеното място се е гласувало само с хартиени бюлетини. Няма сигнали за възникнали нарушения по време на целия изборен ден, уточни Катя Иванова.

Двама бяха кандидатите, които участваха в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир – независимият кандидат Михаил Въжаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от ГЕРБ. До вота се стигна след кончината на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. С решение на Общинския съвет в Радомир за временно изпълняващ длъжността бе назначен Георги Георгиев, който досега беше кметски наместник на село Горна Диканя, припомня кореспондентът на БТА в Перник Мая Костадинова.

► Село Орешник

Независимият кандидат Ивелина Тодорова, издигната от Инициативен комитет, спечели предсрочните частични избори за кмет на тополовградското село Орешник с 89,7%. Тя бе и единствен претендент за поста.

От упражнилите си правото на глас 98 от общо 400 регистрирани избиратели, или окончателна избирателна активност 24,5 %, Тодорова получава 87 гласа. Десет са са избрали опцията "Не подкрепям никого", а една бюлетина е невалидна, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Тополовград Мирослав Тумбалов.

Не са регистрирани жалби или сигнали за нередности по вота. Той започна в спокойна обстновка. До изборите се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев подаде оставка. На 17 февруари ОИК прекрати предсрочно пълномощията му, съобщава кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

► Село Градище

Изборният ден в село Градище, община Левски приключи. Той премина в спокойна обстановка, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Левски Донка Енчева. От имащите право на глас 786 души в населеното място, до изборните урни са отишли 355, което е 45,17% избирателна активност.

Двама са кандидатите за кмет, които участват в частичните местни избори в село Градище. Изборите се състояха в две секции, в които се гласува с хартиени бюлетини и с машини. До частичните местни избори за кмет на кметство в село Градище се стигна след като през януари тази година почина кметът Стефан Стефанов, припомня кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Редактор: Станимира Шикова